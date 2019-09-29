Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deprem araştırması: 10 kişiden 7’si evine güvensiz, 5’i GSM operatörünü değiştirecek

İstanbul’da meydana gelen son depremin ardından yapılan araştırmaya göre oturduğu eve güvenenlerin sayısı azaldı. Halkın yarısı GSM operatörlerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, depreme önlem alanların oranı yüzde 20’yi zor buldu.

İstanbulluların bazıları, depremin ardından ikinci geceyi de sokakta geçirmişti… (Fotoğraf: DHA)

Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül günü saat 13.59’da 5.7 büyüklüğünde bir deprem olmuş, çok sayıda binada çatlaklar oluşmuştu.

Reklam

Araştırma şirketi Areda Survey’in İstanbul Deprem Araştırması’na 1603 kişi katıldı. Araştırmada son depremi hissedenlerin oranının yüzde 89, daha önce şiddetli bir deprem yaşayanların oranının ise yüzde 76 olduğu belirlendi.

‘Devlet de vatandaş da önlem almıyor’

Olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranı yüzde 8 olarak kayda geçti. Olası depreme kendilerinin yeterli önlem aldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 21.5.

Deprem sonrası eve güven düştü

Araştırma kapsamında insanların oturdukları evlere güveninin ağustos ayına göre azaldığı da ortaya çıktı. Ağustos ayında, oturduğu eve güvenenlerin oranı yüzde 34.9, kısmen güvenenlerin oranı yüzde 42’yken, eylül ayında güvenenlerin oranı yüzde 27.1, kısmen güvenenlerin oranı ise yüzde 49.7 oldu.

Reklam

Ankete yanıtlayanların yüzde 43’ü bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusuna “Hayır”, yüzde 26.8’i ise “Evet” dedi.

Halkın yarısı ‘Evim yıkılır’ diyor

Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların oranı yüzde 37.3, araştırmayanların oranı ise 62.7 oldu. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 77.4’ü deprem anında ne yapacağını bilmiyor. Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin oranı yüzde 49.4 iken, bilmeyenlerin oranı ise yüzde 50.6 olarak belirlendi.

En çok AFAD’a güveniliyor

Araştırmadaki “Muhtemel bir depremde hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar da insanların en çok AFAD’a güvendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, eylül ayında AFAD’a güvenenlerin oranı yüzde 50.6, belediyelere güvenenlerin sayısı yüzde 19.7, STK’ların yardım edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 17.

GSM operatörlerine tepki

Katılımcıların yüzde 88.5’i, deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu operatörlerin altyapı yetersizliğine bağladı. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.

Halk TV’den öğreniyor

Katılımcıların yüzde 50.3’ünün televizyonda ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarına güvendiği ortaya çıkarken, deprem sonrası en çok kullanılan haber kaynakları ise yüzde 39.4 ile televizyon, yüzde 30 ile sosyal medya, yüzde 26.4 ile haber siteleri, yüzde 4’le yakın çevre oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 55.3’ü “Deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi?” sorusunu “Çocuklarım” olarak yanıtladı. Katılımcıların yüzde 23.1’i bu soruya “Anne-baba-kardeş” derken, yüzde 16.7’si “Eşim”, yüzde 3.6’sı “Evim”, yüzde 1.1’i “Sevgilim”, yüzde 0.2’si ise “Komşum” cevabını verdi.

TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

Deprem korkusundan parkta sabahlamaya devam ediyorlar

Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nerede?

Pendik’te depremin kolonlarını çatlattığı bina, boşaltıldı

Kandilli müdürü: Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz

Deprem nedeniyle Şişli’de balkon çöktü

DASK verilerine göre Türkiye’de her iki konuttan birinin deprem sigortası yok

Depremde son bilgi: 10 kişi tedavi görüyor, 473 binada hasar var

İstanbul’da dokuz ilçede 14 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildi

Deprem, İstanbul surlarına zarar verdi

İstanbul’da 3.9’luk yeni deprem: Kandilli’ye göre 4.3

İstanbul’daki deprem, telefon şebekesini çökertti

AFAD Deprem Dairesi başkanı: Büyük depremi tetiklediğini söyleyemeyiz

Kandilli Rasathanesi: Ufak depremler fayın halen aktif olduğunu gösteriyor

İstanbul’da deprem… Kandilli: 5.7, AFAD: 5.8 büyüklüğünde

İstanbul’da 3.7’lik deprem

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Deprem vergileri nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKOM’u ziyaretinde, 1999 Marmara Depremi sonrası toplanan ‘deprem vergileri’nin akıbetini sordu. Kılıçdaroğlu, “Nereye gitti bu paralar?” dedi.

İmamoğlu: AFAD’a davet gelmedi; devletimin davetine katılmamazlık etmem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası soruları yanıtlarken, AFAD’daki toplantıda bulunmaması konusu ile ilgili olarak, “Devletimizin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem” dedi. İmamoğlu, davet alıp almadığı yönündeki soruyu da aynı şekilde tekrarlayarak yanıtlarken, ‘davet almadığını’ vurguladı.

Çavuşoğlu: ABD ile ‘güvenli bölge’ görüşmeleri tatmin edici değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin ‘tatmin edici olmadığını’, gelişme olmazsa Türkiye’nin tek başına hareket edeceğini söyledi. Türkiye’nin bir milyon Suriyeliyi yerleştirmeyi planladığı ‘güvenli bölge’nin maliyetinin ise 151 milyar lira olacağı bildiriliyor.

TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

TÜBİTAK, perşembe günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında, medyada ‘kurumu töhmet altında bırakan’ yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirerek, 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...