Denizde ‘operasyon’: Yangın çıkan gemide unutulan dört kediyi donanma kurtardı

Tayland açıklarındaki bir balıkçı gemisinde yangın çıktı ve gemi batmaya başladı. Gemide terk edilen dört kedi Tayland Donanması’na bağlı denizcilerin ‘operasyonu’yla kurtarıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Andaman Denizi’nde, ‘Phamonsin Nava 10’ adlı gemide yangın çıkınca sekiz kişilik mürettebat suya atladı ve oradan geçen başka bir gemi tarafından kurtarıldı.

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Bir süre sonra geminin dört sevimli sakininin unutulduğu anlaşıldı. Herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için bölgeye giden donanmaya mensup denizciler dört kediyi ürkmüş şekilde görünce onları da kurtarmak için kolları sıvadı.

Denizcilerden biri, geminin suyun üstünde kalan kısmında bekleyen kedileri kurtarmak için yüzerek oraya gitti. Onları tek tek sırtına alıp donanmanın teknesine taşıdı. ‘Operasyon’ tamamlanınca karaya çıkıldı.

Kedileri kurtaran Wichit Pukdeelon, “Gemiye yaklaşınca bir tahta parçası üzerinde bir şeylerin hareket ettiğini fark ettim. Kameramla zumlayınca kedilerden ikisinin kafasını uzattığını gördüm” dedi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen dört kedi kurtarıcıları tarafından donanmanın komuta merkezinde bakıma alındı. Donanma mensupları, karargahın yeni sakinlerinden çok memnun olduklarını ifade etti.

Sosyal medyada kedileri kurtaran Pukdeelon’a övgü yağdı.