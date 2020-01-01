Demirtaş’ın 2020 mesajı: Daha güzel günlere kavuşacağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

Fotoğraf: HDP

CHP’li vekil, yeni yılın ilk gününde, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş ve eski HDP’li milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret ederek, görüşmeyi Twitter hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.

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Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu aktaran Tanrıkulu, Demirtaş’ın tetkik ve tedavisinin sürdüğünü dile getirdi. CHP’li vekil, “Kendi gözlemimi söyleyeyim. Sağlığının bu koşullarda daha iyiye gitmesi maalesef mümkün değil” dedi.

Tanrıkulu’nun aktardığına göre Demirtaş’ın 2020 mesajı şöyle: “Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesinde yeni bir heyecan. 2020’da özgürlük ve barış taleplerimiz gerçekleşecek. Daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun. Selamlar, sevgiler.”