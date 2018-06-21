Demirtaş bu akşam ‘Twitter meydanı’nda: 19:30’da e-miting yapacak

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bu akşam Twitter’da e-miting düzenleyecek. Demirtaş, “Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak” dedi.

Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yürüten Demirtaş, kişisel Twitter hesabından seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

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Ekmeği, sevinci, acıyı, dertleri paylaşmanın yaşamı güzelleştireceğini belirten Demirtaş, “Paylaşmak güzeldir. Yetkiyi, yönetmeyi, sorunları, çözümleri paylaşmak ülkeyi güzelleştirir. Her şey ille de benim olsun dersen hiçbir şey senin olmaz. Tek adama değil çok insana güvenin. Çünkü birlikte güzeliz” dedi.

16 yıllık AKP iktidarının 24 Haziran’da sona ereceğini savunan HDDP adayı şöyle devam etti: “Göreceksiniz, AKP’ye oy vermiş olanlar bile rahat bir nefes alacak. Kendilerini, partileri iktidardayken hissetmedikleri kadar huzur ve güven içinde hissedecekler. Adil, eşit ve özgür bir yaşamı 81 milyonun tamamı hak ediyor. Bazen bir musibet bin nasihatten evladır derler. Yaşadığımız musibetler hepimize, bütün siyasetçilere nasihattir. Ülkenin Sünnisi, Alevisi, Türk’ü, Kürt’ü, muhafazakarı, seküleri, Kemalisti, sosyalisti geçmişten çıkardığı derslerle demokrasiye geçiş sürecine destek olmalıdır. Önce hep birlikte güçlü, kurumsal bir demokrasi inşa edelim. İç barışımızı sağlayıp güven içinde yaşayalım. Yeni bir anayasa ile bunu taçlandıralım. Sonra demokrasi içinde, kıyasıya siyasi rekabete devam edelim. Ne bölünme korkusu kalsın, ne de inkar edilme korkusu.”

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Türkiye’yi düze çıkaracak şeyin demokratik birlik olduğuna vurgu yapan Demirtaş, her türlü şiddet, silah sorununu da kısa zamanda ülkenin gündeminden nihai olarak çıkarmayı başaracaklarını söyledi ve “HDP, bu değişimin anahtarıdır” dedi.

Demirtaş ayrıca, bir de duyuru yaptı. Bu akşam 19:30 ile 21:30 saatleri arasında Twitter’da e-miting yapacağını aktaran Demirtaş, “Avukatlarım, cezaevinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)” dedi.