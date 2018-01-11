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Yaramazlara biraz batar!

Demirleri bükerek nezarethaneden kaçtı, Facebook’tan yakayı ele verdi

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Erzurum’da bir kişi nezarethane demirlerini bükerek kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

Fotoğraf: DHA

İspir ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Olcay Alkan, 21 Aralık 2017’de hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınarak jandarmanın nezarethanesi getirildi.

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Adam burada nezarethanenin yeterince sağlam olmadığı anlaşılan demirlerini bükerek firar etti. Alkan geceyi bir barakada geçirdikten sonra otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.

Alkan’ın izini Facebook üzerinden süren jandarma ekipleri, adamı dünkü operasyonda buzdolabının arkasında saklanırken yakaladı.

Alkan’la birlikte daha önce gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı. Alkan’ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.


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