Demirleri bükerek nezarethaneden kaçtı, Facebook’tan yakayı ele verdi

Erzurum’da bir kişi nezarethane demirlerini bükerek kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

İspir ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Olcay Alkan, 21 Aralık 2017’de hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınarak jandarmanın nezarethanesi getirildi.

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Adam burada nezarethanenin yeterince sağlam olmadığı anlaşılan demirlerini bükerek firar etti. Alkan geceyi bir barakada geçirdikten sonra otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.

Alkan’ın izini Facebook üzerinden süren jandarma ekipleri, adamı dünkü operasyonda buzdolabının arkasında saklanırken yakaladı.

Alkan’la birlikte daha önce gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı. Alkan’ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.