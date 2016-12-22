Darbe tiyatrosu: Anaokulu öğrencileri tankın önüne yatıp ‘Facetime’ yaptı

Sivas’taki Aksu anaokulunda sahneye konulan darbe girişimi gecesinin anlatıldığı tiyatro oyununda tankların önüne yatıldı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Facetime’ bildirisi canlandırıldı.

Okul salonunda gerçekleştirilen programa milli eğitim müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan okul müdürü Damla Bilici, şunları söyledi: “Barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti.”

Anaokulu öğrencileri konuşmanın ardından öğretmenleriyle hazırladıkları ‘Çocuk Diliyle 15 Temmuz’ adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Öğrenciler, darbeci askerlerin tanklarla sokağı çıkışını, TRT’den yayınlanan bildiriyi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Facetime’ bağlantısını ve tankların önüne yatan yurttaşları canlandırdı.

Programın ardından ‘halkın destansı mücadelesini sahneleyen’ anaokulu öğrencileri tebrik eden milli eğitim müdürü Mustafa Altınsoy, “Biz bu vatanı kimseye böldürmeyiz, işgal ettirmeyiz. Eğer bu darbe başarılı olsaydı, ülkede iç savaş çıkarıp bizi birbirimize düşüreceklerdi” dedi.

Altınsoy’un konuşmasının ardından vaiz Hayri Uçar tarafından hatim duası okundu.