Danimarka, insana geçen ‘corona’ mutasyonu taşıdığı için 17 milyon vizonu itlaf edecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, insanlara bulaşabilen bir ‘corona’ mutasyonu barındırabildikleri bulunduktan sonra, 17 milyona varan vizon nüfusunu itlaf edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Frederiksen, basın toplantısında sağlık yetkililerinin vizonlardan insanlara bulaşabilen, antikorlara karşı duyarlılığı azaltan ve gelecekteki aşıların etkinliğini potansiyel olarak düşüren virüs türlerini bulduğunu söyledi.

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Frederiksen toplantıda şunları söyledi: “Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz var. Vizondaki mutasyona uğramış virüs gelecekteki bir aşının etkililiği için bir risk oluşturabilir. Danimarka’dan diğer ülkelere yayılma riski taşıyor.”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile paylaşılan bulgular, bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka sağlık otoritesi Devlet Serum Enstitüsü tarafından yapılan laboratuvar testlerine dayanıyor.

Devlet Serum Enstitüsü müdürü Kare Molbak, “En kötü durum senaryosu Danimarka’da yeniden başlayan bir pandemi. Bu yüzden bunu son derece ciddiye almalıyız” dedi. Molbak, yeni tür virüsün, antikorlara karşı duyarlılığı azalttığını da açıklamalarına ekledi.

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Yetkililer, vizon çiftliklerindeki yeni Covid-19 mutasyonunu içeren, vizonlarda beş vaka, insanlarda ise 12 vaka kaydetti.