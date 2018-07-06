Bakan Albayrak’ın kardeşine ait Nun Vakfı, vergiden muaf tutuldu

Bakanlar kurulu, 10 Mayıs 2018 tarihli kararıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşinin kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na vergi muafiyeti tanıdı. Beykoz’daki ikinci sınıf sit alanı üzerine okul inşa eden vakıf, böylece ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsü almış oldu.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Albayrak’ın, AKP döneminde yıldızı parlayan Kalyon İnşaat’ın sahibi Ömer Faruk Kalyoncu ile birlikte ‘yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak’ amacıyla kurduğu vakfın mal varlığı, 150 bin lira olarak belirlenmişti.

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Vakıf ilk kez ikinci derece sit ve orman içi dinlenme alanında kalan arazide yapılan okul inşaatıyla gündeme geldi. Vakfın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılında eğitim tesisleri yapılmasına onay verdiği Beykoz’daki sit alanında inşa ettiği okul, ‘Toplamda 150 dönümlük yemyeşil bir tabiatın koynunda’ diye tanıtıldı.

Büyükşehir belediyesinin ormanlık alanı korumak gerekçesiyle reddettiği ikinci derece sit ve orman içi alana yapılan konut teklifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel eğitim tesisleri yapılması şartıyla onaylandı. İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde kalan ve ‘tarla ve meyve bahçesi’ olarak nitelenen alan, Nun Eğitim ve Kültür vakfı için imara açıldı. Vakfın, meyve bahçelerinde büyük tahribata yol açan okulu kız ve erkek olmak üzere iki ayrı yerleşke olarak düzenlendi. Nun Okulları’nın yerleşkesine idari binalar, yurtlar, kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve atölyelerin yanısıra rasathane, saat kulesi ve cami de inşa edildi.