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Yaramazlara biraz batar!

İlk toplantı: Meclisteki muhalifler Mansur Yavaş’ın yetkilerini kısıtlamak istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde muhalefetin başkanın bazı yetkilerinin kısıtlanmasını öngören teklifini iade etti.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir belediye meclisi, seçimin ardından ilk kez bugün Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bazı üyeler, belediye başkanının, belediye ve iştiraki şirketleri üzerindeki bütçe ayarlama dahil bir takım yetkilerini kısıtlamak istedi.

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Yavaş, kürsüdeki konuşmasında, şirketler üzerindeki şahsi yetkilerinin meclise devredilmesi öngörülen önergeyi reddederek oturumu kapattı.

Belediye meclisinde AKP ile MHP’li üyeler çoğunlukta.

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