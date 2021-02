Elektronik dans müziği ikilisi Daft Punk dağıldı

Şimdiye kadarki en popüler elektronik dans ve pop şarkılarından bazılarını yapmış olan Fransız ikili Daft Punk dağıldı.

Fotoğraf: Reuters

Elektronik müzik ikilisi Thomas Bangalter ve Guy-Manuel de Homem-Christo, haberi ‘Epilogue’ başlıklı sekiz dakikalık bir videoyla duyurdu. Grubun uzun süredir yayıncısı olan Kathryn Frazier, haberi Pitchfork’a doğrulamakla beraber ayrılığın sebebini söylemedi.

‘Around The World’, ‘Get Lucky’, ‘Lose Yourself To Dance’ ve daha birçok şarkıyla dünya çapında ün kazanan 28 yıllık grup, bilim kurgusal bir estetik ve coşkulu pop sesleriyle elektronik müziği sonsuza dek değiştiren bir vizyonu temsil ediyordu.