‘Cumhur’ yetkilileri yeni düzenlemeyi anlattı: Etik dışı yolla parti kuramayacaklar

Hükümet, MHP’nin de desteğiyle, yeni partilerin Meclis’te grup oluşturmak için başka partilerden destek alarak geçici güç sağlamasına olanak veren Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) değiştirilmesi ve Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılmasını planlıyor. Yasa, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun konumunu belirleyecek.

Fotoğraflar: Reuters/Arşiv

Yasanın erken seçim hazırlığı için yapıldığı yorumlarını ise AKP’li yetkililer kabul etmiyor.

Reklam

AKP’li yetkililer, amacın hangi parti olursa olsun milletvekili transferlerinin ve pazarlıklarının olmaması ve uzun zamandır tartışılan daraltılmış bölge seçim sistemini getirmek olduğunu, yeni partileri engellemek olmadığını vurguluyor.

Çalışmaların haziran ayı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

AKP’den ayrılan iki önemli isim Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partilerin seçime girebilmesi için mevcut yasaya göre mecliste 20 milletvekilinden oluşan bir temsile sahip olması ya da belli ölçüde teşkilatlanmayı tamamlayıp kongrelerini yapması gerekiyor.

Reklam

İYİ Parti’nin grup kurması için daha önce milletvekili desteği veren CHP iki yeni partiye de gereken desteği vereceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, ‘siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek’ bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de SPY’nin gözden geçirilmesinde hükümete tam destek vereceğini açıkladı.

‘Kuramayacaklar’

Reuters’a konuşan AKP’li bir yetkili, SPY’de yapılması planlanan değişikliklerin birinin de daraltılmış seçim sistemine geçilmesi olduğunu kaydetti. yetkili şöyle konuştu: “Daraltılmış seçim sistemi ile yüzde 5 barajı getirilebilir. MHP ile çalışılan ve milletvekili transferleri ya da bir seçime girme şartlarına dair düzenlemelerin amacı kesinlikle yeni partilerin seçime katılmalarını engellemek değil. Ancak sonuçta onlar da bu etik dışı yolla parti kuramayacaklar mı? Evet kuramayacaklar.”

Daraltılmış seçim bölgesi sistemiyle şehirlerde seçim bölgesi sayısı artırılacak ve aynı şehirde daha fazla listede yer alacak milletvekili adayları seçilmek için yarışacak.

‘Utanarak gittiler’

Bir başka AKP’li yetkili de şöyle konuştu: “İki partinin engellenmesi gibi bir yaklaşım yok. Ama sonuç onları da bağlayacak. Ne olursa olsun herhangi bir milletvekilinin başka partiye gitmemesi lazım, bize gelecekler de dahil. Parti politikasını beğenmiyorsa istifa eder. Ödünç milletvekili verilmesi olacak iş değil siyasette. Geçen sefer geçenler de utanarak gittiler. Bu son derece suni bir tutum.”

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, TBMM gelecek hafta çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayacak Ankara mesaisi kapsamında hızlı bir şekilde bu düzenlemelerin bu ay TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

Bir partinin seçime girmesi için grup kurma şartının kaldırılmasını destekleyen MHP grup kurma şartının kalması durumunda, ‘seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte’ milletvekillerinin parti değiştirmesine izin verilmemesini öneriyor.

AKP’li yetkili, bu kapsamda yapılacak değişiklikle partilerin, ‘seçime bir yıl veya altı ay kala Meclis’te grup kursa da’ seçime girmesine izin verilmeyebilir.

‘Durdurulması gerekiyor’

MHP’li bir yetkili de şöyle konuştu: “Son dönemde kurulan yeni partilerle birlikte CHP’nin önerisi kapsamında yeniden milletvekili pazarlıkları, başka partileri TBMM’ye taşıma gayreti gibi çabalar siyasi etiğe uymuyor. Bu konunun bir şekilde durdurulması gerekiyor.”

‘Seçime girmemizi engellemek için’

Eski başkabakan yardımcısı Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi’nden üst düzey bir yetkili tartışmaları şöyle değerlendirdi: “Son dönemde iktidar ortakları tarafından yapılan açıklamaları görünce siyasi partilerle ilgili yapılacak her türlü yasal düzenleme artık bizim gibi yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemek için gündeme getirildiğini gösteriyor.”

Pandeminin zayıflamasıyla ortaya koydukları bazı politikaların iktidar cephesinde sıkıntı yaratmış olabileceğini vurgulayan aynı DEVA yetkilisi şöyle konuştu: “Daha önce olmayan ve 10-15 gündür ortaya çıkan bu durum, doğrudan bizim hedef alındığımızın net göstergesi. AK Parti daha önce bu tür muamelelere maruz kalmış ve bu tür engellemelerin nasıl sonuç verdiğini ve toplumun tepkisinin nasıl olduğunu yaşayarak gördü zaten. Bunlar hiçbir şekilde doğru düzenlemeler değil.”

‘Barajın indirilmesini destekleriz’

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci de, CHP’nin gerekirse milletvekili vereceğini açıklamasını demokratik tavır olarak nitelendirdi ve “Barajın indirilmesi, etik yasasının çıkarılması gibi konular demokrasi, hukuka yakınlaştıracak uygulama olursa destekleriz” dedi.

Temurci şöyle devam etti: “Temmuz/ağustos ayları ülke için kolay olmayacak. Ekonomiyi toparlama gayretindeler. Katar’dan swap anlaşması 15 milyar dolara çıkarıldı, bunun da katkısı olmadı. Bence 2021 yılında mart-nisan döneminde seçime götürecekler.”

Yetkili: ‘Gündemde yok’

Hükümetin ekonomide zor bir dönemece girdiği ve bu nedenle de erken seçime gideceği için SPY’de değişiklik yapmaya hazırlandığı yorumlarına Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, “Erken seçim gibi bir gündem hiçbir şekilde yok. Son dönemde yapılan bu değerlendirmelerin zemini de yok” derken, bir AKP’li yetkili de, “Gündeme getirilen erken seçim ihtimali de atmosferi de şu anda Türkiye gündeminde yok” dedi ve seçimi zorunlu hale getirebilecek ciddi bir ekonomik kriz yaşanması ihtimalini görmediklerini söyledi.