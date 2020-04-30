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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’, Türkiye’de 93 can daha aldı; 2 bin 615 yeni vaka var, 4 bin 846 kişi iyileşti

Türkiye’de, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 3 bin 174’e yükseldi. 2 bin 615 yeni vakayla toplam sayı 120 bin 204 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri Twitter hesabından duyurdu.

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Son 24 saatte yapılan 42 bin 4 testle toplam sayı 1 milyon 33 bin 617’ye yükseldi. 4 bin 846 hasta daha iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 oldu.

Entübe hasta sayısı 803. 1514 hastanın yoğun bakım ünitelerindeki tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanı, verilerle şu mesajı paylaştı: “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.”

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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