‘Corona’ Türkiye’de 89 can daha aldı; 2 bin 936 yeni vaka var, 5 bin 231 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 3 bin 81’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 117 bin 589 oldu.

Resmi açıklamaya göre son 24 saatte 2 bin 936 kişiye tanı kondu. Bir günde 5 bin 231 kişi iyileşirken, toplam iyileşenlerin sayısı 44 bin 22’yi buldu.

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Toplam test sayısı da 43 bin 498’lik artışla 991 bin 613’e yükseldi. Halen yoğun bakımda 1574 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı ise 831 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri paylaştığı Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi: “Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.