‘Corona’ Türkiye’de 47 can daha aldı: 1542 yeni vaka var, 3 bin 211 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 3 bin 786’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1542 yeni vakayla 138 bin 657’ye çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 36 bin 187 artarak 1 milyon 370 bin 598’e yükseldi. Yoğun bakımda 1154 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 598. Toplam iyileşen sayısı ise 92 bin 691’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.