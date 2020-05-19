‘Corona’ Türkiye’de 28 can daha aldı: 1022 yeni vaka var, 1318 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 199’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1022 yeni vakayla 151 bin 615’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 25 bin 382 artarak 1 milyon 675 bin 517’ye yükseldi. Yoğun bakımda 882 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 455. Toplam iyileşen sayısı ise 112 bin 895’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.