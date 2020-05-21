‘Corona’ Türkiye’de 27 can daha aldı: 961 yeni vaka var, 1003 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 249’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 961 yeni vakayla 153 bin 548’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 33 bin 633 artarak 1 milyon 729 bin 988’e yükseldi. Yoğun bakımda 820 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 424. Toplam iyileşen sayısı ise 114 bin 990’a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.