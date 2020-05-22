‘Corona’ Türkiye’de 27 can daha aldı: 952 yeni vaka var, 1121 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 276’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 952 yeni vakayla 154 bin 500’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 37 bin 507 artarak 1 milyon 767 bin 495’e yükseldi. Yoğun bakımda 800 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 401. Toplam iyileşen sayısı ise 116 bin 111’e yükseldi.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000’İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.