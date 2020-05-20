‘Corona’ Türkiye’de 23 can daha aldı: 972 yeni vaka var, 1092 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 4 bin 222’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 972 yeni vakayla 152 bin 587’ye çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 20 bin 838 artarak 1 milyon 696 bin 335’e yükseldi. Yoğun bakımda 877 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 445. Toplam iyileşen sayısı ise 113 bin 987’ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.