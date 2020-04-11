‘Corona’ testi sonucu beklenen hastanın ‘maske takmama’ inadı

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi’nde, corona virüsü testinin sonuçlarını beklerken, doktorların tüm çabasına rağmen maske takmayan hasta cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle 9 Nisan’da hastaneye giden erkek hasta gözlem alanına alındı. Yapılan test sonuçları çıkana kadar doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta maske takmadı ve bu konuda ısrar etti.

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Karantina alanına yatırılan corona virüsü şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan doktor Hoşer, “Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz” diyerek uyarıda bulundu. Hastanın bütün uyarılar sonrası “Siz corona yüzünden mi yapıyorsunuz” diye sorduğu duyuluyor.

Sonunda doktor “Sende hastalık var” demesine rağmen hasta “Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum” diyerek maske takmıyor.