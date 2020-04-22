‘Corona’ Kadir Şeker davasını da etkiledi: Duruşmada yalnızca tutukluluğu görüşülecek

Şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker’in davası da ‘corona‘ tedbirlerinden etkilendi.

Fotoğraf: DHA

Adalet Bakanlığı’nın aldığı pandemi önlemleri nedeniyle 29 Nisan’daki ilk duruşmada Şeker’in yalnızca tutukluluk durumu görüşülecek.

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Konya 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, sağlıklı bir yargılama yapabilmek için davanın esasına girmeme kararı verdi. Bu nedenle duruşmada olayla ilgili delil değerlendirmesi yapılmayacak veya tanık dinlenmeyecek. Şeker, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak. Şeker ve avukatları tahliye talebinde bulunacak.

Şeker’in tahliye başvurusunda corona virüsü salgını gerekçe gösterilmeyecek. ‘Kader mahkumu‘ olduğu görüşü belirtilerek, sosyal araştırma raporuyla ortaya konulan kişilik ve aile yapısı tahliye talebine gerekçe olarak sunulacak.

Konya’da 5 Şubat akşamı yaşanan olayda, Kadir Şeker parktan bir kadının bağırma sesini duymuş, sevgilisinden şiddet gördüğünü düşünerek müdahale etmişti. Bu sırada kadının sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü. Sevgilisi Özgür Duran arbede sırasında Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe D., önce Duran’ın kendisini dövdüğünü, Şeker’in de kurtarmak için müdahale ettiğini anlatmış sonra ifadesini değiştirerek Duran’la sadece tartıştıklarını, ortada dayak olmadığını öne sürmüştü. Yapılan muayene ve adli incelemede Ayşe D.’nin olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmamıştı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi geçen ay tamamlanmıştı. Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme‘ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması, verilecek cezanın tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti.