CNN Türk’ün eski yöneticisi Çapa: Reji arandı, İmamoğlu’nun yayını bitirildi

İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün gece CNN Türk’te katıldığı programın talimatla erken bitirildiğini öne sürdü. Kanalın eski yöneticilerinden Emin Çapa da rejinin yayın sırasında telefonla aranarak talimat verildiğini söyledi.

Emin Çapa

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Ekrem İmamoğlu’nun önceden açıklanan yayın akışı çizelgesine göre geceyarısına kadar (saat 00.00) ekranda olacağı görülüyordu. Ancak program saat 23.30’da Ahmet Hakan tarafından bitirildi.

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Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken İYİ Partili Mehmet Aslan Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar.”

Kanalın eski yöneticilerinden gazeteci Emin Çapa da Mehmet Aslan’a benzer yönde bir Twitter mesajı yazarak şöyle konuştu: “Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi.”