Çin’de ‘corona’nın hızı düşüyor

Çin’de cumartesi günü 45 yeni tip corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Bir önceki gün bu sayı 54’tü.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de son bir haftada 319 yeni tip corona virüsü vakası tespit edildiği ve bunların sadece altısının yurt içinden olduğu, kalanının yurt dışından dönenlerden geldiği açıklandı.

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Ülkeye gelen tüm uçuşlar iptal edilirken giriş yapan yabancılara uygulanan kısıtlamalar da cumartesi günü devreye sokuldu.

Cumartesi günü salgının başladığı Wuhan kentinde beş kişi daha hayatını kaybetti. Ancak kentte son 10 günde sadece bir yeni vaka görüldü. Kentin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise cumartesi günü, vaka tespit edilmeyen üst üste dördüncü gün oldu.

Ülkede toplam 81 bin 439 vaka tespit edildi. 3 bin 300 kişi hayatını kaybetti.