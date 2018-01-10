Bakan Çiftlik Bank’ı anlattı: Dolandırıcılığa giden bir sistem kurgulanmış

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, inceleme başlattıkları Çiftlik Bank’la ilgili, “Dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz” dedi.

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmış, şirketin reklamları üç ay süreyle tedbiren durdurulmuştu.

Çiftlik Bank da üç ay süreyle yeni üye almayacağını açıklamıştı.

‘Dolandırıcılığa kadar giden bir sistem’

Gazetecilerle bir araya gelen bakan Tüfenkci, bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank’la ilgili soruyu da yanıtladı.

Bakan şöyle konuştu: “Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak; kimi oyun pazarladığını ifade ederek kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ve bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduklarını ifade ederek reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak, insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurdukları görülüyor. Bunlar kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibariyle dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz.”

Çiftlik Bank ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Tüfenkci, incelemelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Bakan sözlerini şöyle bitirdi: “E-ticaret yapan sitelere kayıt zorunluluğu getirilmesi bir anlamda bizimde denetimlerimizi ve gözlemlerimizi de artıracak. Bununla ilgili hem Maliye Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yakın çalışıyoruz. İçişleri bakanlığıyla da dolandırıcılık anlamında da yakın bir çalışma sergiliyoruz.”