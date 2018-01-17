Çiftlik Bank ‘panik istemedi’: Bankalar çalışmayı kesti, ödemeler aylık olacak

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın üyelere gönderdiği ses kaydında, çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını söyledi.

İnternet üzerinden üye olunan bir sistem olan KKTC merkezli Çiflik Bank, yeni üye getirenlere kar payı dağıtıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir tür ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Son olarak, Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmış, şirketin reklamları üç ay süreyle tedbiren durdurulmuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, inceleme başlattıkları Çiftlik Bank’la ilgili, “Dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz” demişti.

Hürriyet’in haberine göre, Çiftlikbank hesabına giriş yapan üyeler, para çekmek istediklerinde ödemelerin durdurulduğunu ve daha önce günlük olarak yapılabilen para transferinin artık aylık yapılacağını gördü.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Çiftlikbank’ın sahibi Mehmet Aydın bir açıklama yaptı.

‘Kimse panik yapmasın’

Aydın, çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını söyledi.

Üyelere gönderilen ses kaydında Aydın şöyle dedi: “Biz size ‘Bakanlık banka hesabımızı kapattı ya da aylık limitimizi kapattı’ diye bir şey söylemedik. Şu anda basında çıkan haberler yüzünden tüm bankalar bizimle çalışmayı kesti. Kıbrıs’ta şu anda hiçbir banka bizimle çalışmıyor. ‘Papara’ya da para atamıyoruz. Para atamadığımız için de Papara’daki mevcut parayla idare etmeye çalışıyoruz. Mevcut paramız da normal çekimlerle, her gün yapılan çekimlerle fazla gitmeyeceği için şu anda aylık olarak çekimlere devam edebilecek herkes. Kimse panik yapmasın.”

Aydın, denetim sonuçlanana kadar bankanın hesaplarını açması konusunda bakanlıktan yardım istediklerini kaydetti.