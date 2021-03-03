Cibuti’de insan kaçakçıları sığınmacıları denize attı: En az 20 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti’de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 sığınmacıdan en az 20’sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

IOM Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter paylaşımında, Yemen’e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 sığınmacıdan en az 20’sinin Cibuti’nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Reklam

‘Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen’e geçmeye çalıştığını’ hatırlatan Abdiker, ‘bunun son altı ayda yaşanan üçüncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini’ ifade etti.