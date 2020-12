Chris Cornell’in hayatını kaybetmeden önce kaydettiği cover albümü yayınlandı

Chris Cornell’in ailesi, 2017’de hayatını kaybeden eski Soundgarden ve Audioslave vokalinin ölmeden bir yıl önce kaydettiği albümünün sürpriz çıkışını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İsmini, Soundgarden’ın popüler şarkısı ‘Black Hole Sun’ın içinde geçen bir sözden alan ‘No One Sings Like You Anymore’da Prince, John Lennon ve Harry Nilsson’un şarkılarının cover’ları yer alıyor.

Cornell’in eşi Vicky Cornell verdiği bir demeçte, albümdeki şarkı seçimlerinin ‘Cornell’in en sevdiği sanatçılara ve ona dokunan şarkılara kişisel bir bakış sağladığını’ söyledi.

52 yaşındaki Cornell 18 Mayıs 2017’de bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ölümü intihar olarak kabul edilmişti.

Chris Cornell, en çok, 1984’te kurulan ve teklileri Black Hole Sun ve Spoonman ile Grammy Ödülü kazanan Seattle’lı grunge grubu Soundgarden’in solisti olarak biliniyordu.