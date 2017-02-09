CHP’li vekilden KHK’yla ihraçlara sert tepki: Asıl terörist şu andaki iktidar

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, alanının önde gelen akademisyenlerinin KHK ile ihraç edilmesine sert tepki göstererek hükümeti ‘terörist’ diye niteledi.

Önceki gece yayınlanan 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

‘Bunun OHAL’de yaşanması üzücü’

Düzenlediği basın toplantısında PKK saldırılarını hatırlatan Demir, Doğu ve Güneydoğu’da halkın baskı altında tutulduğunu belirterek, aynı durumun OHAL’le birlikte geldiğini söyledi: “Şu son günlerde yaşanan olaya baktığımızda; Doğu’da nasıl ki PKK kendi halkının, kendi vatandaşlarının üzerinde gece gündüz yada yol keserek baskı kuruyorsa, terörize ediyorsa ve biz bunları hep kınamışsak şimdiye kadar ve o insanlar iki baskı altında kalmışsa bugüne kadar, şimdi Türkiye’de yaşanan bunun OHAL yasası altında yapılıyor olması gerekten üzücü.”

‘Hükümet terörize bir uygulama yapmamalıdır’

AKP’nin iktidarda olduğu 15 yıllık süre boyunca kurban ve mağdurların sayısının giderek arttığını kaydeden Demir, “Hükümet uygulamalarıyla OHAL’i yada yasal bir uygulamayla insanları kendi çalışanları üzerinde terörize bir uygulama yapmamalıdır. Bunu ileri demokrasi adına yapıyor” diye konuştu.

Devletin yurttaşlara tuzak kurduğunu savunan Demir, “Akademisyenlerimize yapılan terör uygulamasını kınıyorum. YSK’nın eşitlik ilkesini yok ediyor kararname ile. İsteyen kanal istediğini çıkarır istediği kadar. Hayır diyenler terörist diyor ya asıl terörist şu andaki iktidardır” dedi.