CHP’li belediyeden ‘dijital demokrasi’ hamlesi: Kararlar sanal forumda oylanacak

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye ‘Komşu Meclisi’ adlı ‘dijital demokrasi uygulaması’nı kullanıma açtı.
Doğrudan demokrasi için önemli bir adım attıklarını ifade eden CHP’li başkan Ümit Uysal, uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde projeyi tanıtan Uysal, 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunacağını belirtti.
Başkan, artık karar alma süreçlerine katılmak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığını ifade etti.
Dört bölümden oluşan Komşu Meclisi uygulamasının ‘oylama sayfasıyla’ açıldığını kaydeden Uysal, uygulamada Muratpaşa’nın 55 mahallesinin adını taşıyan ‘Mahalle Meclisleri’, oylamaya sunulacak konuların tartışıldığı ‘Komşu Formu’, Muratpaşalıların projelerini iletecekleri ‘Bir Fikrim Var’ bölümü bulunduğunu söyledi.
Uygulamaya Muratpaşalıların TC kimlik numaraları ve cep telefonlarına gelecek bir doğrulama koduyla kayıt yaptırabileceği belirtildi.
Uysal, ‘Komşu Meclisi’nde oylamaya sunulan konuların en az üç gün forumlarda tartışılması gerektiğini söyledi.