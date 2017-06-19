CHP’li Altay ‘kıyas’ı yanıtladı: Gezi’yi devlet, FETÖ ve uç örgütler amacından çıkardı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘Adalet Yürüyüşü’nün Gezi’ye dönüşebileceği’ yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle Adalet Yürüyüşü’nde buna asla müsaade etmeyeceğiz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Altay, Birgün’den Meltem Yılmaz’a konuştu.

‘Tayyip Erdoğan için de adalet talep ediyoruz’

‘Adalet Yürüyüşü’ için Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla tekrarladığı gibi, “Enis Berberoğlu cezaevinden çıksa da bu iş devam edecek” diyen Altay şöyle devam etti: “Çünkü bu yürüyüş tutuklu 160 gazeteci, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 15 Temmuz’da darbeye bulaşmamış ama daha 3 günlük askerken cezaevine konulan askerler, 20 temmuz darbesiyle oluşmuş mağdurlar, akademisyenler, KESK üyeleri dahil; herkes için adalet talebi. Hatta daha ileri gidelim, Tayyip Erdoğan için de adalet talep ediyoruz.”

‘Kırmak, dökmek, yakmak yok’

Altay, “Adalet Yürüyüşü bir tür Gezi’ye dönüşür mü soruları da gündemde. Siz nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle ‘Adalet Yürüyüşü’nde buna asla müsaade etmeyeceğiz, bunun altını çizerek söylüyorum. Amaç çok barışçıl ve dengeli bir şekilde sesimizi duyurmak. Kırmak, dökmek, yakmak yok; agresif bir slogan dahil olmayacak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak olmak üzere hükümet kanadından olumlu adımlar ve özeleştiri beklediklerini aktaran Altay, “Geçmişte nasıl Ergenekon’un savcılığına soyundular, şimdi bu meselede de hakim ve savcıları teşvik eden bir haldeler. Bir cumhurbaşkanı ana muhalefet liderine yargı bir gün seni de çağıracak diyorsa o da yargıya bir talimattır” dedi.

Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden hem yargıya hem Kılıçdaroğlu’na mesaj vermişti: “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın.”