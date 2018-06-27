CHP’li Aksünger: İnce aday olacak, Kılıçdaroğlu istifa etmemesi için ikna edildi

CHP’li Erdal Aksünger, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kim koltuğa yapışmış vaziyette” diye sorarken Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağını ve Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi için ikna edildiğini öne sürdü.

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını ilk olarak “Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı” diye eleştiren parti meclisi üyesi Aksünger, Deutsche Welle yayınında Nevşin Mengü’ye konuştu.

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‘Yanındakilerden kaynaklı söylüyorum’

“Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?” sorusuna, “Ben Kemal beyin misyonunun dolduğunu düşünüyorum. Kemal bey üç aylık bir süreç yönetebilse, partiyi kongrelere götürse, onursal başkanlık görevini alsa çok ulu bir şey olur, çok kutsal bir şey olur” diye yanıt veren Aksünger, kendisine bu soru seçimin ertesi günü de sorulduğunda “Kemal bey istifa etmez” diye yanıt verdiğini söyledi. Aksünger, bu düşüncesinin nedenini şu sözlerle aktardı: “Ondan (Kemal Kılıçdaroğlu) kaynaklı söylemiyorum, yanındakilerden kaynaklı söylüyorum. Yanındaki arkadaşların bazıları koltuklarını kaybettiklerinde bir daha o koltuklara hiçbir zaman oturamazlar.”

‘Seçim gecesi kötü bir sınav geçirdi’

Mengü’nün “Kimi kastediyorsunuz?” sorusuna ise CHP’li yönetici, “En yakınında Bülent Tezcan’dan, Tekin Bingöl’den falan bahsediyorum. İkna etmişlerdir Kemal beyi” karşılığını verdi. Araya giren Mengü’nün “Yani Kemal bey istifa etmeyi düşünmüştür ama…” sözlerine ise “Kesinlikle” diye yanıt verdi.

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Muharrem İnce’nin “81 ili dolaşacağım“ sözünün kurultay hazırlığı olarak anlaşılması gerektiğini söyleyen Aksünger, “Anadolu’da İnce talebi var mı? İnce’yi mi istiyor CHP örgütleri?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sadece İnce’yle olacak bir iş değil, bir kadroyla olacak bir şeydir. İnce’nin kabiliyeti o kadroyu oluşturmaktan geçer. O kadro oluşursa olur, yoksa başka alternatifler de bu parti çıkarır her zaman.”

İnce’nin ‘yüzde yüz aday olacağını’ savunan CHP’li yönetici, “Ancak yine bireysel bir adaylığa çıkarsa ve iyi bir hazırlık yapmazsa bu aldığı oyu hiç bir anlamı yok, çünkü seçim gecesi de kötü bir sınav geçirdi” dedi.

‘Kim koltuğa yapışmış vaziyette?’

Kılıçdaroğlu’nun “Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok“ sözlerine de tepki gösteren Aksünger, “Kim koltuğa yapışmış vaziyette? 2002 yılından beri milletvekilliği yapan ve toplumun doğru dürüst tanımadığı dünya kadar adam. Hiç bunlar hilafsız olarak listelere konuluyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu ‘koltuk sevdalısı’ suçlamasında bulunduğu kişileri açıklamaya davet eden ve bunun bir hakaret olduğunu savunan Aksünger, “Diyelim ki benden bahsediyor, Eren Erdem’den bahsediyor, Haluk Pekşen’den bahsediyor, Necati Yılmaz veya. Bunlar kim biliyor musunuz? Kendi listeye almadığı halde örgütün listeyi delerek parti meclisine soktuğu insanlar” diye konuştu.