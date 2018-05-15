CHP’den TÜİK’in işsizlik rakamına ‘düzeltme’: Gerçek oran yüzde 20

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin açıkladığı işsizlik oranının yüzde 10.6 olduğunu hatırlatarak, “İş bulma ümidi olmayan, mevsimlik çalışan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında bu oran yüzde 17.23. Eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda ise geniş tabanlı işsizlik rakamı yüzde 19.96” dedi.

TÜİK, şubat ayına ilişkin açıkladığı işsizlik oranının yüzde 10.6 olarak açıklamıştı.

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Erdoğdu, hükümetin ekonomiyi canlandırabilmek için vergi indirimleri, kredi yapılandırmaları ve istihdam kampanyaları düzenlediğini belirterek “Hükümetin beceriksizliğinin faturasını tüm halk ödüyor” dedi.

‘Geçici süreyle yaratılan stajyer ve çırak istihdamına, ayrıca düzenlenen istihdam kampanyalarına karşın’ işsizlikte bir azalma olmadığını belirten CHP’li vekil, “Halen gençlerimizin yüzde 19’u işsiz. Yani her beş gencimizden biri, neredeyse her üç genç kadından da birisi ne eğitimde ne de istihdamda görünüyor” diye konuştu.

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AKP’nin işgücü piyasasına dönük politikalarının kadın istihdamını artırmadığı, gençlerimize iş olanağı sunmadığını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti: “Dün açıklanan 55 milyar dolarlık cari açığın ardından bugün açıklanan işsizlik rakamları, gösterişli büyüme oranlarının ne kadar içi boş olduğunun kanıtı. Sadece özel sektöre teşvik verilmesi istihdam olanaklarını artırmıyor. AKP’nin ekonomi yönetimi ve kalkınma anlayışında da bir sorun bulunuyor. Biz hedef gözeten teşvikler yanı sıra kaliteli kamu istihdam olanaklarıyla da kadınların ve gençlerin önünü açacağız. İşsizlik rakamlarının gösterdiği üzere Türkiye ekonomisi gelişmekte olan ülkelerden olumlu bir anlamda ayrışma sergilemedi ve AKP hükümetleri temel yapısal ekonomik sorunların üstesinden gelemedi. Biz herkese nefes aldıran ekonomi programımızla işsizliği hızla azaltacağız. Kamu garantili istihdam projeleri sunacak, yatırımları artıracak, kalkınma programlarımıza Anadolu’nun dört bir köşesinde işsizlikten canı yanan, dara düşen yurttaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz.”