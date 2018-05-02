Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP anlaştı: Muhalefetten ‘demokrasi ittifakı’

Share107
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 107

 

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetlerinin, 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yapılarak girilmesi yönünde tam mutabakata vardığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Uzlaşılan ittifak modeli cumhurbaşkanlığı seçimini kapsamıyor. Buna göre partiler ortak bir deklarasyonla genel politik yaklaşımlarda uyacakları ilkeleri yarın duyuracak. Deklarasyonda seçimden sonra parlamenter sisteme dönülmesi gibi, hukuk devleti ve demokratik uygulamalarda hedeflenen temel düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Deklerasyonun metni yazılmaya başladı.

Reklam

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin tüzel kişilikleriyle resmen ittifaka katılarak birleşik oy pusulasında yer alması, DP’lilerin ise İYİ Parti listelerinden aday olması gündemde.

İlk demeç İnce’den

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayları arasında adı geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ittifak uzlaşmasına ilişkin Twitter’da “Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi milletvekili seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştı. Babamın bugünleri görmesini isterdim” diye yazdı.

Reklam

İttifakın adıyla ilgili iki ihtimal

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz ise ittifakın resmi adının ‘Demokrasi İçin Milli Birlik’ ya da ‘Demokrasi İttifakı’ olmasının düşünüldüğünü aktardı.

Kulis: CHP, İYİ Parti, SP ve DP ‘sıfır baraj ittifakı’ için el sıkıştı

Share107
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 107

SON HABERLER

Beşiktaş kararlı: İtirazımız lehte sonuçlanmazsa maça çıkmayacağız

  Beşiktaş, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itiraz ederken, sonuç lehte olmazsa maça çıkmayacağını yineledi.   Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  maçın […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...