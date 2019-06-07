CHP: İGDAŞ personeli ev ev dolaşıp Yıldırım’a oy istiyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul büyükşehir belediyesinin şirketi İGDAŞ’ın imkanlarının AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası için kullanıldığını iddia etti.

Fotoğraf: DHA

Tanal’ın Twitter’dan paylaştığı iddiaya göre, İGDAŞ genel müdürü tarafından telefon mesajıyla Kartal bölgesine çağrılan kurum personeli, bayram öncesi ve bayram sırasında farklı tarihlerde (1,2,3 ve 7,8,9 Haziran) yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret edip Yıldırım’a oy istemeleri yönünde görevlendirildi.

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Müdür, şef, mühendis ve teknik personel arasından oluşturulan ikili grupların çalışmalarına seçime kadar (hafta sonu tatilleri dahil) devam edeceği belirtildi. Görevlendirme sırasında personele İGDAŞ logosu bulunmayan kiralık araçlar tahsis edildiği kaydedildi.

İddiaya göre, İGDAŞ personelinin ev ev dolaşırken AKP’nin hazırladığı gıda malzemeleri ve seçim promosyon ürünleri de dağıtılarak 23 Haziran’da Yıldırım için oy istendi.

Görevlendirilen İGDAŞ personeli arasında evleri ziyaret edip Yıldırım’a destek talebinde bulunmak istemeyenlerin olduğu, ancak işten atılma korkusuyla seslerini çıkarmadıkları, ziyaretlerde amirlerine iştirak ettikleri öne sürüldü.

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İGDAŞ ziyaretleri doğruladı, ‘Siyasi içerikli değil’ dedi

Tanal’ın paylaştığı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan İGDAŞ, söz konusu ziyaretlerin İstanbul büyükşehir belediyesi bünyesinde, ’empati ziyaretleri’ kapsamında periyodik olarak yapıldığını, sadece yönetici personelin gönüllülük esasına göre katılım gösterdiğini belirtti. Açıklamada ziyaretlerin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı savunularak, “Oy istemek asla söz konusu değildir” denildi.

İstanbul büyükşehir belediyesinin sosyal yardım verdiği vatandaşların evlerine yapılan ziyaretlerde siyasi içerikli hediyelerin dağıtılmadığını savunan İGDAŞ, verilen hediyelerin ‘geleneksel olarak bayramlaşma vesilesiyle götürülen bir kutu çikolatadan ibaret’ olduğunu belirtti.

Tanal, İGDAŞ personeline atılan mesajın paylaşılmasını istedi

Yarın tatil olduğu halde İĞDAŞ PERSONELİ HANGİ HAK VE YETKİ İLE SAAT 9’da çalışmak üzere toplantıya çağrıldı… https://t.co/2qzRE4vszO — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 6, 2019

CHP’li Tanal bu açıklama üzerine İGDAŞ yöneticilerine personele atılan mesajları paylaşmaları çağrısında bulunarak, “Empati mühendis ve teknik personelle mi yapılır? Tatil olduğu halde İGDAŞ personeli hangi hak ve yetki ile sabah saat 09.00’da çalışmak üzere toplantıya çağrıldı” diye sordu.

Tanal konuyu TBMM gündemine taşıyacağını kaydetti.