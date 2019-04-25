Cezası kesinleşen Cumhuriyet’çiler cezaevine girdi!

Ticari gayrimenkul yatırımı ve yönetimi alanında faaliyet gösteren Jones Lang LaSalle’ın (JLL) Türkiye Başkanı Avi Alkaş, alışveriş merkezi (AVM) yatırımlarında 10-15 yıl olması gereken yatırım geri dönüş sürelerinin TL bazında kiralama uygulamasının da etkisiyle 40-50 yıla kadar çıkmaya başladığını söyledi.