Cenk Tosun 27 milyon sterline gidince Şimşek: Cari açığa katkısı için teşekkürler

BBC, Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un İngiliz Everton kulubüne transferi için en son 27 milyon sterline (137 milyon lira) anlaşıldığını duyurdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cari açığa katkısından ötürü transferden memnuniyetini dile getirdi.

26 yaşındaki Tosun sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa artık Everton’ın futbolcusu.

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Beşiktaş’ın alacağı para, bugüne kadar Türkiye liginden yurt dışına yapılan transferlerden alınan en yüksek ücret olarak tarihe geçecek.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuya kayıtsız kalamayarak Twitter’de şunu yazdı: “Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli…”