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Yaramazlara biraz batar!

Cem Uzan’dan Erdoğan’a çağrı: Mağduriyetimizi giderin

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan iş insanı ve eski Genç Parti başkanı Cem Uzan, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Cem Uzan.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Cem Uzan, yayınladığı videoda şunları söyledi: “Bugün özel sektörün yaptırdığı en büyük baraj olan Berke Barajı’na el konulmasının onaltıncı yıldönümü. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacağız. Bugün, onaltı yıl sonra ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşındaki babam ve 80 yaşındaki ev kadını anam, kırmızı bültenle aranmaktadır. Ben ve ailem, Türkiye’de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün, her şeyimiz yok pahasına satılmıştır. 16 yıl boyunca kimse ailemize sahip çıkmamıştır. Konuya vakıf olan herkes, ne denli acımasız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem cumhurbaşkanım, saygı değer devlet büyüklerim sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir.”

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Uzan ailesine ait Rumeli Holding ve İmar Bankası’nda ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle Cem Uzan’ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan 2003’te yurtdışına kaçmıştı. Hakkında davalar bulunan Cem Uzan da 2009’da yurtdışına giderek Fransa’dan sığınma hakkı almıştı.

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