Çekicinin otomobili çekerken düşürdüğü kadının kızı bir de park cezası ödeyecek

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, çekicinin otomobilden düşürdüğü 85 yaşındaki kadının kızı yanlış park etme nedeniyle ceza ödeyecek.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay Acıbadem Mahallesi’nde bir cadde üzerinde 85 yaşındaki Leyla Çetinkol ve kızı Çiğdem Cingi, Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park etti. Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bir çekici operatörü, park halindeki otomobilin başına gelerek hemen yüklemek istedi. Arka koltukta oturan Çetinkol, paniğe kaapılarak kapıyı açtı ve otomobil çekiciye yüklenirken bir anda yere düştü.

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Çevredekilerin yardımı sonrası hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacağında çeşitli kırıklar tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol için İstanbul Valiliği tarafından özel bakıcı tahsis edildi.

Ölümden dönen yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, bir de park cezası yediklerini öğrendi.

Çiğci, “Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor” dedi.

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Leyla Çetinkol’un çekicinin kaldırdığı otomobilden düşmesiyle ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştı.