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Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerginliğin giderek tırmanmasının ardından bir kez daha Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi hedef aldı: “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.”

Fotoğraf: Reuters

Rutte, “Mesele (Çavuşoğlu’nun) Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da bu mevsimde açtıysa laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

‘Hayır’ı destekliyorlar’

Fransa’nın Metz kentinde konuşan Çavuşoğlu, Hollanda’nın yaptığından hesap soracaklarını belirterek, ülkeyi ‘Hayır’ı desteklemekle itham etti: “Bir Başbakan bu kadar küçülür mü? Referandumda ‘Hayır’ı destekliyorlar. Ben Hollanda’daki seçimlerde taraf tutuyor muyum?”

‘Wilders’ten farkı yok’

Hollanda’nın PKK ve DHKP-C’yi savunduğunu iddia eden Çavuşoğlu, Rutte’ye “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var. Maalesef şu andaki liberal ve sosyal demokrat partinin, (Hollandalı aşırı sağcı) Geert Wilders’tan farkı yok” diye seslendi.

‘Özür dilesen de hesap soracağız’

Hollanda’ya gereken karşılığın verileceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Biz bunun hesabını sormaz mıyız? Yok efendim, ‘Yaptım, özür diledim. Yanımıza kar kalsın’ yok. Özür dilesen de dilemesen de bunun hesabını soracağız. Karşılığını vereceğiz. Sen nasıl yaklaşırsan ben de sana öyle gelirim. Sen bir adım düşmanlık yaparsan, ben de sana iki katı karşılık veririm” dedi.

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