Çavuşoğlu: Bağdadi’nin yerini bizim yakaladığımız IŞİD’li gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim’de ABD operasyonuyla Suriye’nin İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada öldürülen Bağdadi’nin yerini, daha önce yakalayıp Irak’a teslim ettikleri bir IŞİD üyesinin gösterdiğini öne sürdü. Çavuşoğlu, Rusya’nın, 22 Ekim’de varılan Soçi Mutabakatı’nın gereğini yapmadığını belirterek, ‘gerekirse Barış Pınarı Harekatı’na devam edebilecekleri’ mesajı verdi.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe teklifi Plan Bütçe Komisyonu’nda komisyon üyelerinin sorularını cevaplarken IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesi hakkında şunları söyledi: “Bağdadi’nin ailesinin yeri ve yakınları ile ilgili sanırım yanlış bilgi var. Geçmişten bu yana yakaladığımız ve tuttuğumuz yakınları da var. Mesela ona en yakın İtavi diye bir adam vardı, onu yakalayıp Irak’a verdik. Bağdadi’nin olduğu yeri o gösterdi.”

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Büyükelçilerin dışarıdan atanmasına yönelik eleştiriler ile ilgili olarak da, bu kanunu AKP’nin çıkarmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Geçmişte de ihtiyaç varmış ki diğer iktidarlar bunu çıkardı. Şu anda toplamda 249 büyükelçimiz var. Dışardan atanan ise 24 büyükelçimiz var. Buna ihtiyaca göre yapıyoruz. Yasal olmayan bir şey yok” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda diplomasi yolunun terk edildiği yönündeki eleştirilere yönelik şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de eskiden konuşurduk doğru ama şimdi sahadayız. Eğer sahada olmasaydık bu kazanımları elde edemezdik. Doğu Akdeniz’de yetki alanları konusunda, Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler olmadan atılan adımların hiç biri geçerli değil. Şu anda bizim için geçerli olan BM’ye de kayıt ettirdiğimiz kıta sahanlığıdır.”

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin Suriye’deki zeytinyağlarını satın almasına yönelik eleştirilere ise “Suriye’deki zeytinyağı bizim üzerimizden yeniden ihraç ediliyor. Buradan elde edilen gelir, bahçe sahiplerine dağıtılıyor. Burada hırsızlık veya başka bir şey yok. Bu zeytini çalma konusu kara propagandadır” yanıtını verdi.

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‘Rusya da mutabakatın gereğini yapmadı, netice alamazsak harekatı başlattığımız gibi gereğini yaparız’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD ve Rusya arasında sıkıştığına yönelik iddialara ilişkin de şöyle konuştu: “Rusya sahada bir aktör. Bazı yerlerde ABD çekildi. Esasen güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump bu konuda 20 mil teklif etti. Oturduk konuştuk askerlerimiz sahada çalışmaya başladı. Ama Amerika bu süreçte sözünü tutmadı ve YPG’ye desteğini devam ettirdi. Biz bu konuda neticeye varamayacağımızı anladıktan sonra harekata başladık. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile beş gün ara ile mutabakat yaptı. Harekattan sonra ABD’nin yine teklifi oldu, oturduk konuştuk. Bir metin üzerinde anlaştık. Ardından Rusya, ikinci süper güç ile gittik Soçi’de anlaştık. Bu mutabakatın gereğini yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Eğer buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi gereğini yine yapacağız, bunun başka çaresi yok.”

Ukrayna iddialarına Çavuşoğlu: Uzaktan yakından ilgilisi yok, yasal süreç başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu, hakkında dış basında çıkan iddialara ilişkin şunları kaydetti: “Yasal süreci başlatacağız. Uzaktan yakından gerçeklikle ilgisi olmayan bu tür iftiralar için yasal süreci sonuna kadar işleteceğiz. Avukatlarla çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Bunun mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Allah’a şükür siyasete başladığım günden bu yana hesabını veremeyeceğim, etik olmayan, ahlaki olmayan konularda ismimiz geçmemiştir.”

Bakan Çavuşoğlu, IŞİD’e katılan veya katılmak için gelen 7 bin 700 civarında teröristin ülkelerine iade edildiğini belirterek, “Ülkeye giriş yasağı listesinde 70 bin kişi var. İnterpol ile Washington’da görüştüğümüzde o ülkeleri İnterpol’e bildirmemişler. Bize isim bildiriyorlar, listelerde karışıklık var bundan sonra daha iyi bir dayanışma içerisinde olmak gerekiyor” dedi.