Çavuşoğlu: Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için, “Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter’dan ‘tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini’ söylemişti.

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Bağdat’ta İbrahim Caferi ile görüşen Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla da görüştüğünü aktardı.

‘Türkiye’nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir” diyen bakan, mevkidaşıyla görüşmesini “Hedefimizin siviller olmadığını, insani konularda Türk askerinin ne kadar dikkatli olduğunu bildiklerini de hatırlattım. Kendisi de teşekkür etti” sözleriyle anlattı.

Bakan şöyle devam etti: “Suriye’nin diğer bölgelerinden de Irak’tan da ve Türkiye’nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek. Köyleri ele geçirmeye başladılar. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz ve bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Bu tehdit sınırımızın hemen ötesinde varken biz operasyonları durdurmayız. Fransa veya bir başka ülke konuyu BM’ye götürcek olusa terörün yanında olan ülke konumuna düşerler. Bizim operasyonumuzu BM’ye götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Bize Fransa’dan gelen açıklamalar da bu yönde.”

Açıklamalarının ardından Twitter’dan bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, şöyle yazdı: “PYD/YPG’li teröristler en çirkin kara propagandaya, her zamanki yalan ve iftiralarına devam ediyor. Öldürülen teröristleri sivil gibi gösteriyor. Sivil halkı da canlı kalkan olmaya zorluyor. Hedefimiz Suriye halkı ve Kürt kardeşlerimiz değil, sadece teröristlerdir.”