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Çavuoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, krizin odağındaki Hollanda’ya bir kez daha yüklendi: “Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmamıştır.”

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarın önden gelen isimleri Türk bakanların referandum mitinglerinin iptal edilmesiyle başlayan krizde Almanya ve Hollanda için ‘Nazi benzetmesi’ yapmış, ‘faşist’ ifadesini kullanmıştı.

‘Bu savaş nedenidir’

Habertürk yayınında konuşan Çavuşoğlu eleştirinin dozunu iyice artırdı.

Bakan kendisine getirilen uçuş izni iptali esnasındaki telefon trafiğini anlatırken, Hollanda’nın yaklaşımını “Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmamıştır” sözleriyle değerlendirdi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu Talip’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye başkonsolosluğuna girişinin engellenmesi için polise ‘vur emri’ verdiğini söylemesini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu savaş nedenidir. Ne için yapıyorsun bunu? Sorun ne? Hollanda’nın iç işlerine mi karıştık? Askeri üssüne mi girdik? Gözünü böyle kan bürümüş bir anlayış olabilir mi?” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşması için bir neden olmadığını, birçok Avrupa ülkesinin de Türkiye’nin değerini ‘gayet iyi’ bildiğini savunan Çavuşoğlu, “Bunlar AB üyesi olduğu için Hollanda’ya sahip çıkıyorlar. Bazı ülkeler beni aradılar ve Hollanda’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu söylediler. Daha sonra Hollanda’ya destek açıklaması yaptılar. Demek ki bazı şeyleri zorunda oldukları için yapıyorlar” dedi.

‘Bu kadar ikiyüzlülük olmaz’

Darbe girişimi gecesi kendisini arayan bazı Avrupalı mevkidaşlarının ilk olarak ‘darbecilerin akıbetini’ sorduğunu aktaran dışişleri bakanı, göç anlaşmasında en yakın çalışılan kişinin Hollanda Başbakanı Mark Rutte olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Tüm çalışmaları Almanya ve Hollanda ile yaptık. Bu kadar çifte standart çok ayıp. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz. Bundan sonra bu ülkelerin bize öğreteceği bir şey de olamaz. Hollanda yaptığı hatayı düzeltecek adımlar atmazsa ilave adımlarımız olacak.” 

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