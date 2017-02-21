çArşı’dan Sırbistan’da ırkçı saldırıya maruz kalan Brezilyalı oyuncuya destek mesajı: Hepimiz Everton Luiz’iz

Beşiktaş’ın muhalif taraftar grubu çArşı, Sırbistan’ın Partizan takımında forma giyen Everton Luiz’in ağlayarak sahayı terk etmesine neden olan ırkçı saldırıların ardından Brezilyalı oyuncuya destek mesajı yolladı.

Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o’nun 11 yıl önce Barcelona’da forma giydiği dönemde maruz kaldığı ırkçı saldırılara karşı ‘Hepimiz Eto’o’yuz’ pankartı açan grubun sosyal medya hesaplarından bu kez de ‘çArşı ırkçılığa karşı. Hepimiz Everton Luiz’iz’ mesajı paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Rad ve Partizan takımları arasında oynanan maçta ev sahibi takımın taraftarları Everton Luiz aleyhine ırkçı pankart açmış ve maymun sesleri çıkartarak 28 yaşındaki oyuncunun ağlayarak sahayı terk etmesine neden olmuştu.