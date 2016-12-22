Çanlar dünya için çalıyor: Trump nükleer kapasitenin artırılmasını istiyor

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, ülkesinin nükleer kapasitesinin artırılmasını istedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Trump, “Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın nükleer silah konusunda aklı başına gelinceye kadar nükleer kapasitesini adamakıllı güçlendirmeli ve genişletmeli” ifadelerini kullandı.

Trump, seçim kampanyası döneminde de ülkesinin askeri teçhizatını artırması gerektiğini vurgulamış; Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere diğer ülkeler de nükleer güce sahip olursa dünyanın daha iyi durumda olacağını savunmuştu.

Putin de ‘nükleer’ demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın askeri nükleer potansiyelinin yanı sıra hem şimdiki hem de gelecekteki füze savunma sistemlerinde kullanılacak füzeler geliştirmesi gerektiğini söylemişti.