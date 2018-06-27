Can Ataklı: Kılıçdaroğlu ve ekibi bu tavırlarını sürdürürse baraj sorunu bile yaşayabilir

Kılıçdaroğlu’nun CHP seçmeninin çok hassas hatta kırılgan hale geldiği bir dönemde “İnce’ye tavır alması” bir anlamda “partinin de ipini çekmek” demek olduğunu görmemesi mümkün değildir. Kılıçdaroğlu ve ekibi bu tavırlarını sürdürürse CHP’nin bırakın yerel seçimde başarılı olmayı baraj sorunu bile yaşayabileceğini söylemek yanlış olmaz.

Bu arada bir görüşümü de İnce için belirtmek istiyorum: Seçim kampanyasını çok başarılı biçimde sürdürdü. Arkasına milyonlarca hayran taktı. 15 milyon oy aldı. Ancak İnce bu başarıya güvenerek çok hızlı biçimde CHP’nin genel başkanı olmaya soyunursa bana göre hayal kırıklığı yaşayabilir.

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İnce’nin çevresine ve özellikle iktidar kanadının tahriklerine kapılmaması gerekir. İnce politik geleceği en güçlü ve lider olma kapasitesi en yüksek isimlerden biri olduğunu asla unutmamalı ve buna göre itidalli davranmalıdır bana göre.

Can Ataklı’nın yazısı