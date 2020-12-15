Burhanettin Duran: Yeni dönemde büyük oyun Türkiye, İran ve İsrail arasında

Biden yönetimi İran ile yeni bir anlaşmanın peşinde olacaksa da bunun balistik füzeleri ve Şii milisleri içermesi gündemde. İsrail ve diğer Körfez ülkelerinin bunun için bastıracağı şüphesiz. Daha önemlisi, İran, Trump döneminin baskısından kurtulsa da Ortadoğu’da denklem değişti. Biden döneminin güç dengeleri Obama döneminden çok farklı. Hatırlayalım, Arap isyanları sonrası Tahran’ın elinde önemli bir koz vardı. 1979 İslam Devrimi sonrası kurduğu direniş hattını güçlendirdi. Suriye’de devrimi bastırdığı gibi, Irak’tan ABD’nin büyük ölçüde çekilmesini sağladı. DEAŞ ile mücadeleyi kullanarak seferber ettiği Şii milisler üzerinden Irak ve Suriye’deki varlığını güçlendirdi. Ancak Trump döneminde bölgesel jeopolitik önemli bir değişime sahne oldu. İran zayıflarken Türkiye ve İsrail güçlendi. Arap ülkeleri Ankara ve Tel Aviv ile yeni ilişki zemini geliştiriyor. İran’a karşı İsrail’in yanında yer alan Arap rejimleri söz konusu. Yeni dönemde bölgesel güçler arasındaki büyük oyun Türkiye, İran ve İsrail arasında. Bu oyunun avantajlısı Ankara. İran eliti milliyetçi duygusallığı ve abartılı umudu bir kenara bırakıp yeni bölgesel jeopolitiğe odaklanmalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı