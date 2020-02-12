Burhan Kuzu: Zindaşti konusu şahsıma karşı yürütülen bir FETÖ kumpasıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığına dair haber üzerine Twitter’da açıklama yaptı: “Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.”

Yargı mensuplarına baskı yapmadığını ve ‘hayatı boyunca yargı bağımsızlığını savunduğunu’ söyleyen Kuzu şöyle devam etti: “Bir Anayasa profesörü olarak, yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Öğrencilerim ile ara ara görüşüyorum. Bu gayet doğal.”

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Söz konusu haberde Kuzu’nun, Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç için yeniden tutuklamaya yönelik kararı veren hakim Özkan Gürel’i arayarak, ‘Zindaşti’nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için de yararlı olabileceğini’ söylediği de yer almıştı.

Savcılığın kendisini ifadeye çağırması durumunda ‘koşa koşa’ gideceğini belirten Kuzu, konuyla ilgili haberin yayınlandığı gazetelerden Cumhuriyet’in ‘FETÖ’nün yayın organı’ olduğunu öne sürdü.

Zindaşti ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Ercan Devrim, Zindaşti için tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan’ın kendisine, “Üzerimde çok baskı var, baskı yapıyorlar. Ankara’dan Burhan Kuzu sürekli arıyor” dediğini söylemişti.

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Zindaşti 6 Nisan 2018’de, adının karıştığı 10 cinayet ve ‘FETÖ’bağlantısı sebebiyle yeniden tutuklanmıştı. Zindaşti’yi nüfuz kullanarak tahliye ettirmekle suçlanan Kuzu’nun, Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Kuzu, Zindaşti’yi tanımadığını söylemişti. Altı adamıyla birlikte 11 Ekim 2018’de sürpriz bir biçimde tahliye edilen Zindaşti, saatler içinde sırra kadem basmıştı.