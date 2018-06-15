Burası Çanakkale: Çaldıkları gebe ineklerin başlarını kesip yavrularını aldılar

Suruç’ta çıkan olaylarda hayatını kaybeden Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın kuzeni Ahmet Yetkin, iki akrabasının da hastanede silah ve oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söyledi. Yetkin, “25 yıllık esnaf olan akrabalarımı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar. Madem PKK’lıydılar, devlet bunca yıldır neden yakalamadı” dedi.