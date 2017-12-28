Bunu diyen bir ‘öğretmen’: Vücut hatlarını belli eden kızlar zinaya davet eder

Konya’da öğretmenlik yaptığını söyleyen A.F.K. isimli kişi, ‘kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu’ öne sürdü.

Geçen günlerde Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı şunları yazmıştı: “Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir…”

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Tepkiler üzerine Harmancı açığa alınmıştı.

Harmancı, açığa alınmasının ardından Facebook’tan bir açıklama yaptı ve 20 yıllık öğretmenlik hayatında hiçbir öğrenciye yan gözle bakmadığını söyledi.

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Paylaşımın altında da genelde Harmancı’yı destekler yorumlar yapılırken bir yorum dikkat çekti.

Meslek dersleri öğretmeni olduğunu söyleyen A.F.K., şunları yazdı: “Hocam sen hakkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim. Kızların vucüt hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerınin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Burdan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açılacaksa bana da açsınlar.”