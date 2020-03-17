Britanya’daki marketten yaşlıları ‘corona’dan korumak için ‘sabah saati’ uygulaması

Britanya’nın Cornwall kentinde bir market corona virüsü nedeniyle yaşlıların virüsten etkilenmelerinin önüne geçmek için ‘sabah alışveriş saati’ uygulamasını başlattı.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre Britanya’nın güney batısında bulunan Cornwall Kontluğu’na bağlı Padstow kasabasındaki Constantine Bay Store adlı market, 1950 ve öncesi doğan yaşlıların virüse yakalanmadan rahatlıkla alışveriş yapabilmeleri için her sabah 08:00-08:30 saatlerinde sadece yaşlılara hizmet verecek.

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Market sahibi Christopher Cable, Ulusal Sağlık Dairesi’nin, yaşlıların virüsün ciddi sonuçlarına karşı daha savunmasız olduğu yönündeki açıklamasının ardından böyle bir karar aldıklarını söyledi.

“Geçtiğimiz hafta bazı yaşlı insanların kendilerini daha savunmasız hissettiklerini ve salgının sonuçlarından korktuklarını fark ettik. Bu sebeple onların gönüllerinin rahat olması için hafta sonu bu kararı aldık” diyen market sahibi, yeni uygulamanın pazartesi günü başladığını ve 12 yaşlının sabahın erken saatlerinde dükkana geldiğini belirtti.

‘Gençleri mağazanın dışında tutuyoruz‘

Gelenlerin daimi müşterisi olduğunu fakat uygulamanın ardından birkaç yeni müşterinin de mağazaya uğradığını söyleyen Cable şunları söyledi: “Alışverişe gelen herkes uygulamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Elbette yaşlı ilerleyen kişilerin haricinde gelen müşterileri de reddetmiyoruz. Fakat onları mağazanın içine almadan, siparişlerini camdan teslim ediyoruz. Gelen olumlu tepkiler nedeniyle bu uygulamayı uzatacağız.”

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60 yaş ve üzeri kişilerin yaşanan kaostan ve kalabalıktan uzak alışveriş yapabilmesi için ‘erken saat’ uygulamasına Avustralya ve Kuzey İrlanda’daki Market zincirlerinin de geçmesi planlanıyor.