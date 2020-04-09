Britanya Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

Yeni tip corona virüs tedavisi gören ancak ateşi düşmeyince yoğun bakıma alınan Britanya Başbakanı Boris Johnson, durumunun iyiye gitmesinin arından yoğun bakımdan çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Britanya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson’ın sağlık durumunun, St Thomas Hastanesi’nde yakından takip edileceği bildirildi.

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‘Onun için her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum’

Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili BBC televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. Onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak ise Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini ve ‘yatakta oturabildiğini’ kaydetmişti.